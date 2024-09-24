«Об этом есть разговор». Станислав Рыжов подтвердил, что Трент Фрэйзер может получить российский паспорт
Станислав Рыжов подтвердил, что Трент Фрейзер может получить российский паспорт.
«Мне глупо отрицать, что это совсем не так. Об этом есть разговор. Всех нюансов не имею право рассказать. Но это не бред», – сказал агент.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
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