  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Об этом есть разговор». Станислав Рыжов подтвердил, что Трент Фрэйзер может получить российский паспорт
0

«Об этом есть разговор». Станислав Рыжов подтвердил, что Трент Фрэйзер может получить российский паспорт

Станислав Рыжов подтвердил, что Трент Фрейзер может получить российский паспорт.

«Мне глупо отрицать, что это совсем не так. Об этом есть разговор. Всех нюансов не имею право рассказать. Но это не бред», – сказал агент.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Станислав Рыжов
Трент Фрэйзер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»
18 сентября, 11:55
Трент Фрэйзер и Сергей Карасев могут пропустить стартовый матч нового сезона Лиги ВТБ
117 сентября, 05:34
Трент Фрэйзер: «Зениту» сильно не везло по ходу прошлого сезона»
29 июня, 08:30
«Зенит» подтвердил продление контракта с Трентом Фрэйзером до 2027 года
311 июня, 09:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Индиана» планирует подписать с Майлзом Тернером новый долгосрочный контракт
14 минут назад
Джейсон Тейтум в межсезонье пытался решить проблему с техникой броска в прыжке
3сегодня, 16:49
Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла был самым счастливым человеком на свете, когда я не стал MVP финала и пропустил два матча на Олимпиаде»
3сегодня, 16:18
«Он двигался как в замедленной съемке». Яннис Адетокумбо рассказал, как впервые увидел Кайри Ирвинга
1сегодня, 15:47
Брэд Стивенс: «Очень довольны состоянием Кристапса Порзингиса и, возможно, немного удивлены»
3сегодня, 15:11
Инсайдер Зак Лоу о травме Митчелла Робинсона: «Крутой поворот в сезоне «Никс» еще до его начала»
2сегодня, 14:58
Небойша Чович – основной кандидат на пост президента Федерации баскетбола Сербии
сегодня, 13:52
Майкл Бизли: «Всю карьеру играл не на своей позиции»
9сегодня, 13:45
Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Литкабелис», «Ховентуд» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи
сегодня, 13:19
Андрей Кириленко о работе РФБ: «Следующие четыре года будут проходить под очень серьезным вниманием к детскому баскетболу»
6сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Черт возьми, первый вопрос». Джейлен Браун посмеялся над вопросом о невызове в сборную
138 минут назад
Тревор Килс присоединится к тренировочному лагерю «Миннесоты»
сегодня, 15:59
Станислав Рыжов: «По финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит»
сегодня, 15:52
Станислав Рыжов: «Ксавьера Муна два года пытались привезти в Россию»
сегодня, 15:28
Пабло Ласо: «Если бы я мог подписать любого игрока в мире, я бы взял Эди Тавареша»
сегодня, 14:32
Димитрис Итудис: «Надеялся, что российские команды вернутся в Евролигу в 2024-м, во время олимпийского года»
сегодня, 14:19
Евгений Бабурин: «Мысли о завершении карьеры время от времени возникают»
сегодня, 14:08
Дени Авдия: «Надеюсь, что удастся поиграть в Израиле в последние годы карьеры»
2сегодня, 13:32
Бобан Марьянович: «Перед подписанием контракта с «Фенербахче» поговорил с Марко Гудуричем и Богданом Богдановичем»
сегодня, 13:25
Андрей Ведищев: «Когда ты тренер, восприятие игры совсем другое»
сегодня, 12:51