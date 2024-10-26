Трент Фрэйзер о победе над «Астаной»: «Заставили их делать сложные броски»

Трент Фрэйзер прокомментировал разгромную гостевую победу над «Астаной» – 99:64.

— Трент, прежде всего, поздравляем вас с этой победой. В чем был ключ к сегодняшнему выступлению и такому крупному результату?

— Думаю, важным было хорошо начать, правильно настроиться на защиту, постараться сделать несколько пауз и развивать нападение. Знали, что с Маркеллом, который очень взрывной в атаке, их команда может здорово играть и усложнять защиту, поэтому я думаю, хорошо справились с тем, чтобы заставить их делать сложные броски. Конечно, любой хороший снайпер все равно забьет свои очки, но, думаю, отлично сработали, стараясь сдерживать их по максимуму. В обороне провели стабильную игру на протяжении всего матча, делились мячом в атаке и хорошо выполняли наши комбинации.

— Вам не хватило совсем немного до сотни. Удовлетворены ли вы таким результатом или, может быть, расстроены тем, что не достигли отметки в 100 очков?

— Главное — победа. В баскетболе это одинаково, выигрываешь ли на одно очко или на сорок, — это все равно победа, и она идет в зачет. Это хорошо для нас. Нам просто нужно продолжать делать то же самое каждый день, тренироваться с полной отдачей и подходить к каждой игре с этим настроем. Когда выходим на площадку, стараемся сыграть как можно лучше и положить еще одну победу в нашу копилку. Так что, как я сказал, выиграешь ли ты на сорок очков или на одно, это всегда одинаково. Главное — победа в гостях, и это всегда хорошее чувство.

— В среду играем дома. Почему наши болельщики должны прийти на эту игру, и почему арена должна быть заполнена?

— Мы были в выездной серии уже долгое время. Это, по сути, наше возвращение домой. Нам нужны наши болельщики на трибунах, мы скучали по игре на домашней арене. Было бы здорово выйти и увидеть зал, полный зрителей, с невероятной атмосферой и громкой поддержкой. Мы давно не играли дома. Как я уже сказал, у нас сейчас хороший этап в сезоне. Мы начинаем лучше взаимодействовать, играть вместе, получать от этого удовольствие. Я надеюсь увидеть в среду много болельщиков «Зенита» на трибунах и сделать этот вечер как можно громче, – сказал защитник «Зенита ».