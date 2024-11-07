Джа Морэнт о стычке с Леброном Джеймсом: «Не отступаю ни перед кем»

Джа Морэнт прокомментировал стычку с Леброном Джеймсом во время матча.

«Я показал жест «слишком маленький» кому-то, кто был слишком маленьким. Леброн отреагировал и ответил тем же. Он ростом 205 сантиметров или около того. Я ожидал этого. Мне показалось, что это был фол в нападении. Он сделал это, я не отступаю ни перед кем, мне все равно, кто это.

Я не люблю их. Они выбили меня из плей-офф», – сказал разыгрывающий «Мемфиса ».