«Со времен Майкла Джордана никто не объединял Чикаго так, как он». Лу Уильямс считает, что Деррик Роуз заслуживает статуи

Лу Уильямс считает, что Деррику Роузу следует поставить статую в Чикаго.

«Я согласен. И я говорю это, потому что статуи в Чикаго — это статуи в Чикаго. Со времен Майкла Джордана никто не раскачивал и не объединял город Чикаго так, как Деррик Роуз , и не имел такого влияния, как он.

Что касается статуй, мир может считать то, что он хочет считать по этому поводу. Но в Чикаго, штат Иллинойс, Деррик Роуз определенно должен получить статую», – сказал бывший игрок НБА .