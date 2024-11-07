«Со времен Майкла Джордана никто не объединял Чикаго так, как он». Лу Уильямс считает, что Деррик Роуз заслуживает статуи
Лу Уильямс считает, что Деррику Роузу следует поставить статую в Чикаго.
«Я согласен. И я говорю это, потому что статуи в Чикаго — это статуи в Чикаго. Со времен Майкла Джордана никто не раскачивал и не объединял город Чикаго так, как Деррик Роуз, и не имел такого влияния, как он.
Что касается статуй, мир может считать то, что он хочет считать по этому поводу. Но в Чикаго, штат Иллинойс, Деррик Роуз определенно должен получить статую», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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