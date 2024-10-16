Деррик Роуз: «Джордан не стал бы тем Джорданом, которого мы знаем, если бы играл не в Чикаго»
Деррик Роуз рассказал о важной роли Чикаго в карьере Майкла Джордана.
Уроженец Чикаго считает, что сформировавшаяся в городе культура мотивировала и двигала знаменитого защитника «Буллс» к новым вершинам.
«Джордан не стал бы тем Джорданом, которого мы знаем, если бы играл не в Чикаго. Он был бы отличным игроком где угодно, но в Чикаго он стал тем самым Черным Котом. Он стал Эм Джеем в Чикаго. Такова сила культуры, которая есть в Чикаго, она здесь пронизывает все.
Баскетбольная культура в Чикаго сильна. Здесь особый подход и ожидания. «Они не дадут тебе выиграть еще три раза. Я уверен, что ты не сможешь». Это то, что говорили ему нигеры в Чикаго. «Ты уже выиграл один раз. Я уверен, что ты не сможешь выиграть еще раз», – заявил экс-игрок «Чикаго».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520 Podcast
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