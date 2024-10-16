1

Деррик Роуз: «Джордан не стал бы тем Джорданом, которого мы знаем, если бы играл не в Чикаго»

Деррик Роуз рассказал о важной роли Чикаго в карьере Майкла Джордана.

Уроженец Чикаго считает, что сформировавшаяся в городе культура мотивировала и двигала знаменитого защитника «Буллс» к новым вершинам.

«Джордан не стал бы тем Джорданом, которого мы знаем, если бы играл не в Чикаго. Он был бы отличным игроком где угодно, но в Чикаго он стал тем самым Черным Котом. Он стал Эм Джеем в Чикаго. Такова сила культуры, которая есть в Чикаго, она здесь пронизывает все.

Баскетбольная культура в Чикаго сильна. Здесь особый подход и ожидания. «Они не дадут тебе выиграть еще три раза. Я уверен, что ты не сможешь». Это то, что говорили ему нигеры в Чикаго. «Ты уже выиграл один раз. Я уверен, что ты не сможешь выиграть еще раз», – заявил экс-игрок «Чикаго».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520 Podcast
logoМайкл Джордан
logoЧикаго
logoНБА
logoДеррик Роуз
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Меня это просто прибило». Деррик Роуз рассказал, как имитировал дисциплинированный подход Кобе к баскетболу
2сегодня, 10:05
«Последний танец» породил бум на спортивные документалки. В чем его феномен?
3сегодня, 09:33
«Чикаго» рассматривает возможность вывести из обращения номер Деррика Роуза
1811 октября, 17:40
Деррик Роуз забронировал место в Зале славы. Тут нечего обсуждать
4710 октября, 14:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Парма», «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша»
73 минуты назадLive
Стэн Ван Ганди: «Не понимаю, что происходит в «Майами». Сейчас это снова команда уровня плей-ин»
356 минут назад
Клэй Томпсон о целях на сезон с «Мэверикс»: «Быть в порядке и помогать команде побеждать»
8сегодня, 11:49
Гилберт Аренас о Джейлене Брансоне: «Набирающий очки Крис Пол»
6сегодня, 11:29
У Марии Вадеевой выявлен тромб. Лидер УГМК не сыграет в ближайший месяц
сегодня, 11:13
Джейсон Тейтум о матче чемпионов НБА и Евролиги: «Сомневаюсь, что такая игра состоится, и не люблю рассуждения «а что, если»
сегодня, 10:59
Евролига. «Барселона» встретится с «Монако»
сегодня, 10:52
Джи Джи Джексон: «Изначально был хейтером Вембаньямы. Сейчас же считаю, что он станет величайшим»
2сегодня, 10:37
«Меня это просто прибило». Деррик Роуз рассказал, как имитировал дисциплинированный подход Кобе к баскетболу
2сегодня, 10:05
Болельщики во время предсезонного матча в Лас-Вегасе скандировали «Бронни, Бронни»
4сегодня, 09:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Тэйлор обновил рекорд сезона Лиги ВТБ по передачам в одном матче
28 минут назадВидео
«Хьюстон» отчислил Тона Макера и Маркиза Науэлла
3сегодня, 08:57
«Вид сверху» показал, как хоккейная площадка «Мегаспорта» превращается в баскетбольную
сегодня, 08:20Видео
Евгений Богачев после матча с «Астаной»: «В среду проведем совещание. Необходимо войти в форму перед поездкой в Краснодар»
1сегодня, 07:35
Еврокубок. «Арис» примет иерусалимский «Хапоэль», «Ховентуд» сыграет с «Вулвз» и другие матчи
сегодня, 07:22
Джеймс Харден о новой арене «Клипперс»: «Просто огонь! Нас ждет классный сезон»
сегодня, 07:10
Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку в предсезонном матче
9сегодня, 06:55Видео
Лэндри Шэмет травмировал руку в предсезонном матче с «Хорнетс»
сегодня, 06:37
Тимофей Якушин о матче с «Енисеем»: «Соперник очень быстро и агрессивно действует в атаке»
сегодня, 06:31
Вембаньяма совершил перехват, а затем исполнил навес под аллей-уп на Сохана
1сегодня, 06:13Видео