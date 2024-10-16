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Деррик Роуз: «Мне плевать на результативность, в душе я чистый разыгрывающий»

Деррик Роуз признался, что никогда не обладал менталитетом скорера.

«Мне плевать на результативность, хотя НБА как бы заставила меня набирать очки.

Я никогда не был лучшим бомбардиром ни в одной из своих команд. В начальной школе, возможно, был, но в старших классах был кто-то другой, а в университете самым результативным был Крис Даглас-Робертс. Так что я никогда не был лучшим бомбардиром. Я просто выходил на свои точки и старался совершить хороший бросок.

В душе я чистый разыгрывающий, поэтому ненавижу разыгрывающих, которым плевать на очки, вроде Рондо, таких парней, которые могут просто вписаться в систему и играть правильно», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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logoДеррик Роуз
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