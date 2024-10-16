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«Меня это просто прибило». Деррик Роуз рассказал, как имитировал дисциплинированный подход Кобе к баскетболу

Деррик Роуз рассказал, как пытался копировать подход Кобе Брайанта.

По словам экс-игрока «Чикаго», однажды он понял, что перестарался в подражании знаменитому защитнику «Лейкерс».

«Я не ходил по ресторанам с семьей или друзьями. Никаких фильмов – ничего такого. Никаких концертов. Я был полностью сконцентрирован, считал, что должен следовать за тем, что делает Кобе. Мне казалось, что Кобе не ищет удовольствий, не гоняет в отпуск, не делает ничего из таких вещей.

В итоге я почувствовал себя в некотором роде обманутым. После четвертого сезона я поехал вместе с ним на Филиппины. Я видел, как он там расслабился. Я такой: «Ох, да ты, мать твою, обманывал меня все это время. Я убил целых три года, думая, что ты ничего такого не делаешь». И вот наблюдаю, как он там отдыхает, расслабляется. Меня это просто прибило», – рассказал самый молодой MVP в истории НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520 Podcast
logoЧикаго
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoНБА
logoДеррик Роуз
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