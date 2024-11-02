Кевин Гарнетт: «Деррику Роузу нужно поставить статую в Чикаго»
Кевин Гарнетт обратился к «Буллс» с просьбой поставить статую Деррику Роузу.
«Деррику Роузу нужно поставить статую в Чикаго. Не обязательно ставить ее рядом с Майклом Джорданом, у Майкла должно быть свое место, у Роуза – свое.
Роуз вырос в Чикаго. Он был связан в «Буллс» с самого рождения. В детстве он только и слышал, что «Буллс». В школе – «Буллс». «Буллс» выбрали его на драфте. Там он стал MVP. Он народный чемпион. Это заветная фантазия каждого ребенка, играющего в баскетбол.
«Чикаго», если вы меня слышите, я говорю это со всем уважением: Деррику Роузу нужна статуя», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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