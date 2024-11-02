Кевин Гарнетт: «Деррику Роузу нужно поставить статую в Чикаго»

Кевин Гарнетт обратился к «Буллс» с просьбой поставить статую Деррику Роузу.

«Деррику Роузу нужно поставить статую в Чикаго. Не обязательно ставить ее рядом с Майклом Джорданом, у Майкла должно быть свое место, у Роуза – свое.

Роуз вырос в Чикаго. Он был связан в «Буллс» с самого рождения. В детстве он только и слышал, что «Буллс». В школе – «Буллс». «Буллс» выбрали его на драфте. Там он стал MVP. Он народный чемпион. Это заветная фантазия каждого ребенка, играющего в баскетбол.

«Чикаго », если вы меня слышите, я говорю это со всем уважением: Деррику Роузу нужна статуя», – заявил бывший игрок НБА .