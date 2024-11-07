«Клипперс», скорее всего, обменяли бы Пола Джорджа в «Уорриорз», если бы те предложили Джонатана Кумингу

«Уорриорз» заполучили бы Джорджа, если бы согласились отдать Джонаната Кумингу.

«Клипперс», скорее всего, согласились бы на обмен Пола Джорджа в «Голден Стэйт », если бы «Уорриорз» включили в сделку форварда Джонатана Кумингу , сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Куминга обсуждался в некоторых сценариях, но позже «Уорриорз» исключили его из обсуждения. Куминга был единственным молодым игроком «Уорриорз», которого «Клипперс» рассматривали как потенциальную звезду.

Защитник Брэндин Подземски тоже был в вишлисте «Клипперс», но «Уорриорз» также сделали его недоступным для обмена.

Наиболее реалистичным предложением для «Клипперс » были Эндрю Уиггинс, Крис Пол, Мозес Муди и выбор в первом раунде за Джорджа. Общая стоимость этой сделки составила бы примерно 110 миллионов долларов.