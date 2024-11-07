«Клипперс», скорее всего, обменяли бы Пола Джорджа в «Уорриорз», если бы те предложили Джонатана Кумингу
«Уорриорз» заполучили бы Джорджа, если бы согласились отдать Джонаната Кумингу.
«Клипперс», скорее всего, согласились бы на обмен Пола Джорджа в «Голден Стэйт», если бы «Уорриорз» включили в сделку форварда Джонатана Кумингу, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.
Куминга обсуждался в некоторых сценариях, но позже «Уорриорз» исключили его из обсуждения. Куминга был единственным молодым игроком «Уорриорз», которого «Клипперс» рассматривали как потенциальную звезду.
Защитник Брэндин Подземски тоже был в вишлисте «Клипперс», но «Уорриорз» также сделали его недоступным для обмена.
Наиболее реалистичным предложением для «Клипперс» были Эндрю Уиггинс, Крис Пол, Мозес Муди и выбор в первом раунде за Джорджа. Общая стоимость этой сделки составила бы примерно 110 миллионов долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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