Карри впервые обогнал Леброна по годовому доходу – теперь он зарабатывает больше всех и в НБА, и вне ее

Подсчитываем инвестиции.

Чаще новостей о том, что Леброн – стар, появляются разве что новости о том, что с возрастом он становится все больше суперстар. Но так уж сложилось, что в конце этого года «сверхстарую звезду» Джеймса затмило куда менее габаритное, но зато более яркое небесное тело. Да, Леброну отдали титул MVP олимпийского баскетбольного турнира, но на золотых медалях сборной США то тут, то там проглядывают отпечатки Стефа Карри. Именно дебютант олимпийской сборной обеспечил ей столь важный результат.

А теперь Карри подвинул Леброна официально, став самым высокооплачиваемым игроком НБА по общему доходу (отдельно по зарплате в лиге Стеф лидирует уже много лет; тут же считаются и доходы вне паркета). Достижение серьезное, Джеймс на протяжении 11 лет оставался бессменным лидером среди игроков НБА по годовому доходу. Последним, кому удавалось влезть на вершину финансовой пирамиды НБА до Леброна, был Кобе Брайант в сезоне-2012/13. И вот – новый царь горы.

Естественным образом возникает вопрос – откуда у Карри столько денег?

Первенство Карри – итог многолетнего роста

Вообще вопрос – как разбогател Карри? – звучит довольно странно, учитывая, что последние восемь лет Стеф получал самую высокую зарплату в НБА. Только в этом сезоне защитник «Уорриорз» приплюсует к имеющемуся капиталу почти 56 миллионов долларов минус налоги (для сравнения, у Леброна – 48,7 миллиона). Еще через год его зарплата увеличится до 59,6 миллионов. И, наконец, по условиям годового продления, подписанного этим летом, в сезоне-2026/27 Стефу капнет на карту 62,5 миллиона.

С учетом последнего его доходы за карьеру от зарплат и спонсорских выплат превысят 1 миллиард. То есть у нас появится второй после Леброна действующий баскетболист-миллиардер.

Рассуждения о том, насколько Карри будет оправдывать такие капиталовложения, скорее, из области казуистики. Всем понятно, что «Уорриорз» формили многолетнему символу чемпионской династии щедрое выходное пособие.

Рывок, благодаря которому Стеф опередил Леброна, был профинансирован его многочисленными инвестициями, многие из которых он сделал не вчера и даже не позавчера. Причем инвестирует Карри – впрочем, как и многие другие суперзвезды – совершенно по-разному.

Партнерские отношения

Начать стоит с самого очевидного. Первая сделка Карри с Under Armour стоила 4 миллиона, и по тем временам многие считали, что бренд сильно переплатил. «Многие» – это в большинстве своем фанаты Nike – фирмы, которая настолько не верила в лодыжки Стефа, что чуть ли не саботировала встречу с игроком. Вы наверняка слышали истории о том, как на переговорах Карри путали с Дюрэнтом, признавались, что ему не стоит расчитывать на именную модель, и всячески давали понять, что его максимум – стандартный контракт и не более.

Что ж, в прошлом году Карри и Under Armour отметили десятилетие сотрудничества пролонгацией на 75 миллионов. Первый транш Стеф получит в 2029-м году, а второй в 2034-м. Громких лозунгов о пожизненном спонсорстве, как это было в случае с Леброном и Nike, произнесено не было, но и без них ясно, что фамилия Карри стала практически синонимом бренда. Помимо контракта Стеф с позволения Under Armour запустил свой собственный бренд под говорящим названием Curry Brand, куда тут же подписал Д’Аарона Фокса, который уже сейчас топчется в первых именных кроссовках.

Этим летом представительство пополнили не выбранный на драфте-2024 японский разыгрывающий Кейсеи Томинага и баскетболистка университета Южной Каролины Милайсия Фулвили. Молодой бренд подписывает необычных спортсменов, выходя на перспективные и растущие рынки. При подписании нового соглашения с Under Armour Карри еще и получил право приобрести пакет акций компании. Так что даже если его персональный бренд не взлетит, броня Under Armour прикроет его от банкротства.

Кроме Under Armour Карри – лицо рекламных кампаний таких брендов, как Brita, Palm, Panini, Nissan, JP Morgan, Rakuten, Chase, Unilever, Vivo, USA Sports Marketing, Fanatics и Simplicity. Список может показаться внушительным, но только если не сравнивать его с другой статьей доходов Стэфа.

Собственная инвестиционная компания и венчурный фонд

Многочисленные контракты с преуспевающими корпорациями еще 10-15 лет назад могли бы считаться пределом мечтаний для профессиональных спортсменов, но теперь это нечто вроде распихивания налички по различным кубышкам. Куда престижнее иметь кубышку одну, зато собственную.

Карри это понял буквально, поэтому основанный им и его партнерами Ричем и Брайантом Скуделлари (последний играл со Стефом за университет Дэвидсон) венчурный фонд называется «Penny Jar Capital» («Капитал в банке для мелочи»). Фонд был создан в 2021-м году на основе компании SC30, которая, как не трудно догадаться по инициалам, принадлежит Карри и обладает правами на буквально все, что так или иначе с ним связано. Проще говоря, это юрлицо Стефа, которое и заключает всевозможные спонсорские сделки, занимается благотворительной деятельностью и запускает авторские стартапы от лица игрока.

Наличие именной компании – стандартная процедура для знаменитостей… если только ты не Лука Дончич и не судишься с мамой за права на свое имя. Стеф не передоверяет свои инвестиции третьим лицам, он, по сути, распределяет собственные капиталы через «Penny Jar Capital». Делает он все это, конечно же, не один, а вместе с со-инвесторами. Например, в обогащенную кислородом воду Oxigen Карри вкладывался на паях с Кевином Лавом. Идея не взлетела – пара попросту вернула вложенные 15 миллионов – но это нормальная практика. Особенно в случае Стефа. Статистический портал signal.nfx.com квалифицирует звезду «Уорриорз» как умеренного инвестора с диапазоном вложений от 10 тысяч до 10 миллионов.

С 2015-года Карри становился участником шестнадцати крупных инвестиционных проектов – часть из них была совершена до основания «Penny Jar Capital» – и лишь трижды залезал в предприятия, общая сумма вложений в которые составляла 100 и более миллионов.

Первая такая сделка датируется ноябрем 2019-го, тогда группа инвесторов вместе с Карри вложила в общей сложности 160 миллионов в Guild Education – компанию, которая специализируется на повышении квалификации работников компаний из списка Forbes 100. Инициатива принесла инвесторам 640 миллионов.

Второй заход был самым шумным и массовым. В 2020-м Стеф поддался искушению и вместе с Сереной Уильямс, Полом Джорджем, Сью Берд и целой группой пайщиков-концессионеров инвестировал 110 миллионов в домашний тренажерный комплекс на основе искусственного интеллекта Tonal. Тут сыграл свою роль момент. Сидевшие на карантине люди как оголтелые скупали своеобразный гибрид жидкокристаллического монитора и шведской стенки, лишь бы сохранить физическую форму и ощущение привычной жизни.

Стартап начал расти как на дрожжах, а поскольку специфика была напрямую связана со спортом, то и профессиональные спортсмены инвестировали в Tonal очень активно (а заодно получали бонусы как лица рекламной кампании). Помимо Карри – и отдельно от него – в оздоровительный комплекс вложились Клэй Томпсон, Леброн, Майк Тайсон, Том Брэди. На пике, в сентябре 2022-го стоимость Tonal достигла 1,9 миллиарда, хотя уже на следующий год рухнула до 500 миллионов. Сейчас тренажеры по 4 тысячи долларов по-прежнему продаются, но былого ажиотажа нет. Тем не менее, вложения Карри отбились.

После такой авантюры Стефу потребовалось время на переосмыслением дальнейших капиталовложений. И в апреле 2021-го он вместе с группой инвесторов вложил 100 миллионов в банковскую систему Step, доход составил 180 миллионов. Получилось не столь оригинально как с Tonal, зато надежно.

Для себя и для души

Инвестиции – это всегда риск, а неудачные инвестиции – обыденность. Часто предприниматели предпочитают вкладывать в свое, а не в чужое – если уж провалишься, то с треском и под звук собственного хохота. У Карри пока с этим полный порядок. В 2018-м он основал компанию Unanimous Media, специализирующуюся на выпуске фильмов (в том числе и о самом Карри), телешоу, книг и подкастов. У компании контрактные отношения с Sony Pictures, стало быть, есть протекция более искушенного и популярного игрока на рынке. Отсюда и выходы на известные стриминговые платформы, участие в независимых кинофестивалях и работа над проектами в соавторстве с такими модными студиями, как A24.

Проведение тренировочных лагерей под эгидой SC30, организация гольф-турнира The Underrated Golf Tournament, поиск и подписание молодых спортсменов из школ и университетов в рамках программы NIL – все это тоже является частью инвестиций Карри. В инвестициях то, что казалось провалом, со временем может предстать гениальным ходом, то, что виделось избитым и пошлым, под иным углом выглядит дерзко и оригинально. Нужно пробовать!

Именно руководствуясь этим девизом Карри запустил в прошлом году свой собственный бренд… бурбона.

Реакция на изделие – примерно одинаковая, Стефа хвалят за то, что он не присоединился к Леброну и Джордану в их попытках извратить многовековые принципы производства текилы, но журят за посредственность продукта при стоимости в 80 долларов за бутылку. И призывают сосредоточиться на трехочковых бросках.

Совет понятный, но непрактичный – с такой доходностью финансового портфеля Стефен может себе позволить иной раз и промазать. Будь то трехочковый или запуск алкогольного бренда.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Marleen Moise