Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» – главный кандидат на крупный обмен»
По мнению Брайана Уиндхорста, «Уорриорз» могут совершить крупный обмен.
«Возможно, они не захотят ничего менять в этом составе, потому что он очень хорош, но «Уорриорз» – главный кандидат на крупный обмен.
Они пытались выменять Леброна Джеймса перед прошлым дедлайном, это была одна из самых удивительных историй в прошлом сезоне. Этого не случилось. Затем они пытали выменять Пола Джорджа и Лаури Маркканена. У этой команды чешется палец на курке, чтобы заключить крупную сделку», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Вито Корлеоне в соцсети X
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