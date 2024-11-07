Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» – главный кандидат на крупный обмен»

По мнению Брайана Уиндхорста, «Уорриорз» могут совершить крупный обмен.

«Возможно, они не захотят ничего менять в этом составе, потому что он очень хорош, но «Уорриорз» – главный кандидат на крупный обмен.

Они пытались выменять Леброна Джеймса перед прошлым дедлайном, это была одна из самых удивительных историй в прошлом сезоне. Этого не случилось. Затем они пытали выменять Пола Джорджа и Лаури Маркканена. У этой команды чешется палец на курке, чтобы заключить крупную сделку», – сказал инсайдер ESPN.