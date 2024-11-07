Дрэймонд Грин: «Джордан Пул показал на меня пальцем, когда я даже не защищался против него, и я ответил ему тем же»

Дрэймонд Грин.

«Они разыграли заслон, Пул запустил трешку, его защитника отсекли, поэтому я предпринял последнюю попытку помешать его броску. Пул показал на меня пальцем так, как будто я защищался против него. Я просто пытался помешать.

После матча все писали у меня в твиттере, что Дрэймонд показал на Пула пальцем, когда Стеф забросил трехочковый. На самом деле это была ровно такая же ситуация. Он показал на меня пальцем, когда я даже не защищался против него, и я ответил ему тем же», – рассказал форвард «Голден Стэйт ».