Дрэймонд Грин: «Джордан Пул показал на меня пальцем, когда я даже не защищался против него, и я ответил ему тем же»
Дрэймонд Грин.
«Они разыграли заслон, Пул запустил трешку, его защитника отсекли, поэтому я предпринял последнюю попытку помешать его броску. Пул показал на меня пальцем так, как будто я защищался против него. Я просто пытался помешать.
После матча все писали у меня в твиттере, что Дрэймонд показал на Пула пальцем, когда Стеф забросил трехочковый. На самом деле это была ровно такая же ситуация. Он показал на меня пальцем, когда я даже не защищался против него, и я ответил ему тем же», – рассказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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