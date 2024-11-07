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Стивен Эй Смит: «Если бы мне сказали, что у меня реальный шанс избраться на пост президента, я бы рассмотрел такую возможность»

Стивен Эй Смит рассмотрел бы возможность баллотироваться в президенты.

Телеведущего ESPN Стивена Эй Смита спросили, не хотел бы он когда-нибудь баллотироваться на пост президента. Смит начал с того, что ему это абсолютно неинтересно, и что он наслаждается жизнью вне политики, но признался, что с удовольствием поучаствовал бы в дебатах.

«У меня нет желания быть конгрессменом или сенатором. Но если бы ко мне пришли и сказали, что у меня есть реальный шанс избраться на пост президента Соединенных Штатов Америки, я бы определенно рассмотрел такую возможность.

Я был бы независимым кандидатом, потому что мне не нравится ни одна из сторон. Я бы делал все, что, по моему мнению, в интересах американцев», – заявил Смит.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
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Политика
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