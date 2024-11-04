Стивен Эй Смит: «Надеюсь, Кевина Дюрэнта снова не обыграют всухую в плей-офф, как в 2 из 3 последних сезонов»

Стивен Эй Смит ответил на слова Кевина Дюрэнта.

Форвард «Финикса» назвал его «клоуном».

«Не буду выказывать ему тот же уровень неуважения. Жаль, что с возрастом его чувствительность только растет, а зрелость – нет. Но это его проблема.

Для баскетбола он настоящее сокровище. Очень нравится его игра. Искренне надеюсь, что его снова не обыграют всухую в плей-офф, как в 2 из 3 последних сезонов», – заявил ведущий ESPN.