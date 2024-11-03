«Он всегда был клоуном». Кевин Дюрэнт жестко высказался о Стивене Эй Смите

Кевин Дюрэнт отреагировал на критику со стороны Стивена Эй Смита.

«Я не понимаю, почему люди вообще слушают Стивена Эй Смита. Я в лиге уже 18 лет. Я никогда не видел его на тренировке, на видеопросмотре или на разминке. Я не видел его нигде, кроме как по телевизору, говорящим гадости об игроках.

Он для меня клоун. Он всегда был клоуном. Можете это тоже написать», – заявил форвард «Финикса ».

Ранее эксперт ESPN Стивен Эй Смит в шоу First Take усомнился в лидерских качествах Дюрэнта .