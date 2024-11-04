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«У меня популярное шоу, которое является номером 1 уже 12 лет». Стивен Эй Смит продолжил конфликт с Кевином Дюрэнтом

Стивена Эй Смита задели слова Кевина Дюрэнта.

Форвард «Финикса» назвал ведущего клоуном и заявил, что никогда не видел его на тренировках и разминках, выполняющим журналистскую работу.

«Со всем уважением, перестань врать. Я был репортером НБА и колумнистом в Philadelphia Inquirer. Дюрэнт видел меня в раздевалке в «Оклахоме». Видел в раздевалке в «Голден Стэйт». Разумеется, видел на матчах на протяжении всей карьеры.

К сожалению для него, мне больше не нужно появляться на разминках и в раздевалках после матча. У меня, по случайности, популярное шоу, которое является номером 1 уже 12 лет. Мое время занято другими вещами. Я хожу на матчи постоянно, но я больше не являюсь местным репортером. Давайте с этим определимся.

Если он хочет, чтобы я ответил на этом же уровне мелочности и ребячества – этого не произойдет. Если он хочет опуститься до такого уровня, у него есть мой номер. Но он не связывался со мной, так что пусть живет с этим», – заключил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
logoГолден Стэйт
logoФиникс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoСтивен Эй Смит
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