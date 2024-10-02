Зак Иди и Юки Кавамура воссоздали знаменитую фотографию Манута Бола и Маггси Богза

Зак Иди и Юки Кавамура воссоздали знаменитую фотографию прошлого.

Канадский центровой (224 см) и японский разыгрывающий (172 см) во время медиа-дня «Мемфиса » повторили кадр с прославленными игроками прошлого Манутом Болом и Маггси Богзом .

«Где-то я такое уже видел», – отреагировал Богз в соцсетях.

Sporting News