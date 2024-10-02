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Зак Иди и Юки Кавамура воссоздали знаменитую фотографию Манута Бола и Маггси Богза

Зак Иди и Юки Кавамура воссоздали знаменитую фотографию прошлого.

Канадский центровой (224 см) и японский разыгрывающий (172 см) во время медиа-дня «Мемфиса» повторили кадр с прославленными игроками прошлого Манутом Болом и Маггси Богзом.

«Где-то я такое уже видел», – отреагировал Богз в соцсетях.

Sporting News

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sporting News
logoМемфис
logoНБА
Баскетбол - фото
Маггси Богз
logoМанут Бол
Юки Кавамура
logoЗак Иди
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