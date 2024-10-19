«Мемфис» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой

Юки Кавамура остался в «Мемфисе».

«Гризлис» подписали с японским разыгрывающим (23 года, 172 см) двусторонний контракт.

Самый низкий действующий игрок в НБА получил место в составе «Мемфиса », завершив предсезонные матчи с показателями 3,4 очка и 4,2 передачи за 15,1 минуты на паркете.

Кавамура стал девятым игроком с ростом 172 сантиметра или ниже с момента слияния НБА и АБА.