«Мемфис» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой
Юки Кавамура остался в «Мемфисе».
«Гризлис» подписали с японским разыгрывающим (23 года, 172 см) двусторонний контракт.
Самый низкий действующий игрок в НБА получил место в составе «Мемфиса», завершив предсезонные матчи с показателями 3,4 очка и 4,2 передачи за 15,1 минуты на паркете.
Кавамура стал девятым игроком с ростом 172 сантиметра или ниже с момента слияния НБА и АБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости