Тайриз Макси пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра
Тайриз Макси выбыл на несколько недель.
Ожидается, что разыгрывающий «Филадельфии» пропустит две недели из-за травмы задней поверхности правого бедра.
Полное обследование состоится позже в четверг, но стороны готовятся к отсутствию Макси. «Сиксерс» осторожно отнесутся к травме, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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