Тайриз Макси пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра

Тайриз Макси выбыл на несколько недель.

Ожидается, что разыгрывающий «Филадельфии» пропустит две недели из-за травмы задней поверхности правого бедра.

Полное обследование состоится позже в четверг, но стороны готовятся к отсутствию Макси . «Сиксерс» осторожно отнесутся к травме, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.