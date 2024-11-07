Тайриз Макси досрочно завершил матч против «Клипперс» с травмой задней поверхности бедра

Тайриз Макси получил травму.

Звездный защитник «Сиксерс» покинул площадку в третьей четверти проигранного матча против «Клипперс» и не вернулся обратно. Клуб сообщил о болевых ощущениях в задней поверхности правого бедра баскетболиста.

Макси успел отыграть 32 минуты, набрав 12 очков при 5 из 13 с игры и 1 из 6 из-за дуги.

На следующей неделе ожидается возвращение в состав центрового Джоэла Эмбиида.

«Филадельфия» начала сезон с результатом 1-6.