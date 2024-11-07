Тайриз Макси досрочно завершил матч против «Клипперс» с травмой задней поверхности бедра
Тайриз Макси получил травму.
Звездный защитник «Сиксерс» покинул площадку в третьей четверти проигранного матча против «Клипперс» и не вернулся обратно. Клуб сообщил о болевых ощущениях в задней поверхности правого бедра баскетболиста.
Макси успел отыграть 32 минуты, набрав 12 очков при 5 из 13 с игры и 1 из 6 из-за дуги.
На следующей неделе ожидается возвращение в состав центрового Джоэла Эмбиида.
«Филадельфия» начала сезон с результатом 1-6.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: PHLY
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