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Пол Джордж: «Стив Балмер и Лоуренс Фрэнк были потрясающими»

Пол Джордж высказался по поводу фронт-офиса бывшего клуба.

«Люди немного недопоняли или подача истории ввела их в заблуждение касательно моих взаимоотношений с Лоуренсом Фрэнком и Стивом Балмером. Они были замечательными на всем протяжении моей карьеры в «Клипперс».

Именно поэтому окончание этого сотрудничества было таким шокирующим. Но сами они были потрясающими. Было здорово и необычно иметь такие взаимоотношения со своим фронт-офисом. Это было, пожалуй, главным позитивным впечатлением от всего периода в клубе. Насколько замечательными они были», – заявил баскетболист.

Джордж провел первый выездной матч на новой арене бывшей команды. «Филадельфия» уступила со счетом 98:110. На счету форварда 18 очков, 7 подборов и 3 перехвата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoКлипперс
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoСтив Балмер
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