Пол Джордж о том, что болельщики «Клипперс» освистали его: «Это глупо»

Пол Джордж высказался о том, что болельщики «Клипперс» его освистали.

«Это глупо.

Я ведь был свободным агентом. Это было не так, что я потребовал обмена или пошел против команды. Я был свободным агентом. Команда предложило то, что было выгодно команде, а я поступил так, как было лучше для меня в этой ситуации», – сказал форвард «Филадельфии».