Пол Джордж о том, что болельщики «Клипперс» освистали его: «Это глупо»
Пол Джордж высказался о том, что болельщики «Клипперс» его освистали.
«Это глупо.
Я ведь был свободным агентом. Это было не так, что я потребовал обмена или пошел против команды. Я был свободным агентом. Команда предложило то, что было выгодно команде, а я поступил так, как было лучше для меня в этой ситуации», – сказал форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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