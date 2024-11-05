Пол Джордж: «Хорнетс» нужно строить команду вокруг Ламело Болла и Брэндона Миллера»

Пол Джордж считает, что «Шарлотт» нужно строить команду вокруг Болла и Миллера.

«Им предстоит много работы. Им все еще нужно строить команду вокруг этих двух парней. Хорошо иметь две опоры в лице Ламело Болла и Брэндона Миллера , но теперь им нужно начать собираться элементы вокруг этих парней.

Ламело чувствует себя лучше, чем когда-либо, и это заметно. Он выглядит намного увереннее, он выглядит так, будто снова играет на уличной площадке. Площадка — это его холст. Он в ударе — вот что происходит, когда ты свободен от мыслей. Ты выходишь, просто играешь в баскетбол и получаешь удовольствие», – сказал форвард «Филадельфии».