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Стив Балмер об уходе Пола Джорджа из «Клипперс»: «Мы сделали правильный выбор»

Стив Балмер уверен, что «Клипперс» правильно поступили, отпустив Пола Джорджа.

«Нам удалось заполучить трех парней, которые являются жесткими, усердными игроками. И у нас остается возможность делать нашу команду лучше. Так что мы сделали правильный выбор.

Пол, очевидно, считает, что это был правильный выбор для него. Я буду скучать по нему. Он очень хороший человек, он мне очень нравится, за исключением тех моментов, когда они играют против нас. Желаю ему всего наилучшего, но не тогда, когда они играют против нас. Он был хорошим игроком «Клипперс», – сказал владелец калифорнийского клуба.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКлипперс
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logoПол Джордж
logoСтив Балмер
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