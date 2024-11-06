Стив Балмер: «Мы хотели, чтобы Пол Джордж остался. Мы сделали ему крупное предложение»
«Мы хотели, чтобы Пол Джордж остался. Мы сделали ему крупное предложение. Мы очень хотели, чтобы он был с нами. Мы просто не хотели ставить себя в положение, когда мы не сможем стабильно сохранять сильный состав.
Мы предложили ему максимальный контракт на три года, «Филадельфия» предложила максимальный на четыре года. Хорошо, я понял. Но с точки зрения траектории нашего движения и того, чтобы оставаться сильной командой, это стало бы для нас большой проблемой.
Правда в том, что с уходом Пола мы смогли усилить команду. Мы не подписали бы Деррика Джонса, если бы Пол остался. Мы не подписали бы Криса Данна, и у нас не было бы нашей новой оборонительной идентичности. Возможно, мы не подписали бы Кевина Портера, Николя Батюма. Вы можете сказать: «Ну, они не Пол Джордж». Да, они не Пол Джордж», – сказал владелец «Клипперс».
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