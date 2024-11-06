Стив Балмер: «Мы хотели, чтобы Пол Джордж остался. Мы сделали ему крупное предложение»

Стив Балмер объяснил, почему «Клипперс» расстались с Полом Джорджем.

«Мы хотели, чтобы Пол Джордж остался. Мы сделали ему крупное предложение. Мы очень хотели, чтобы он был с нами. Мы просто не хотели ставить себя в положение, когда мы не сможем стабильно сохранять сильный состав.

Мы предложили ему максимальный контракт на три года, «Филадельфия » предложила максимальный на четыре года. Хорошо, я понял. Но с точки зрения траектории нашего движения и того, чтобы оставаться сильной командой, это стало бы для нас большой проблемой.

Правда в том, что с уходом Пола мы смогли усилить команду. Мы не подписали бы Деррика Джонса, если бы Пол остался. Мы не подписали бы Криса Данна, и у нас не было бы нашей новой оборонительной идентичности. Возможно, мы не подписали бы Кевина Портера, Николя Батюма. Вы можете сказать: «Ну, они не Пол Джордж». Да, они не Пол Джордж », – сказал владелец «Клипперс ».