Кендрик Перкинс: «Санз» соответствуют всем требованиям, чтобы выиграть чемпионат»

Кендрик Перкинс считает, что «Санз» способны выиграть чемпионат в этом сезоне.

«Санз» – темная лошадка. Они соответствуют всем требованиям, чтобы выиграть чемпионат.

Они усилили позицию разыгрывающего защитника, заполучив Тайуса Джонса . Как известно, он один из лучших разыгрывающих, что касается соотношения передач и потерь.

На позиции центрового у них есть Нуркич и Пламли. Брэдли Бил выглядит на 100 процентов здоровым. Он играет с потрясающей целеустремленностью. И самый важный элемент — Кевин Дюрэнт », – сказал эксперт ESPN.