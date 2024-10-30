Кендрик Перкинс: «Санз» соответствуют всем требованиям, чтобы выиграть чемпионат»
Кендрик Перкинс считает, что «Санз» способны выиграть чемпионат в этом сезоне.
«Санз» – темная лошадка. Они соответствуют всем требованиям, чтобы выиграть чемпионат.
Они усилили позицию разыгрывающего защитника, заполучив Тайуса Джонса. Как известно, он один из лучших разыгрывающих, что касается соотношения передач и потерь.
На позиции центрового у них есть Нуркич и Пламли. Брэдли Бил выглядит на 100 процентов здоровым. Он играет с потрясающей целеустремленностью. И самый важный элемент — Кевин Дюрэнт», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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