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Патрик Беверли: «Стив Балмер обещал построить 94 площадки в Лос-Анджелесе за то, что я остался в «Клипперс»

Стив Балмер обещал Патрику Беверли построить в Лос-Анджелесе 94 площадки.

«Я получил предложение от «Сакраменто» о трехлетнем контракте на 50 миллионов долларов, но решил остаться в «Клипперс», согласившись на три года и 40 миллионов.

У нас была встреча в гостинице Ritz в Марина-Дель-Рей, и мы договорились о 40 миллионах на три года. Стив Балмер сказал: «В таком случае я дам тебе 94 баскетбольные площадки, которые ты сможешь на свой выбор расставить по всему Лос-Анджелесу». Это было чертовски круто.

По-моему, они построили две площадки, и потом разразился ковид. Я позвонил агенту: «Что там с теми 92 площадками? Они только что построили арену за 2 миллиарда. Я получу свои 92 площадки?» Я хочу сделать это для Лос-Анджелеса.

Кстати, я снова поднял эту тему, когда играл против «Клипперс», по-моему, за «Миннесоту». Где мои площадки? Какого черта?» – заявил разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
logoКлипперс
logoСакраменто
logoНБА
logoПатрик Беверли
logoСтив Балмер
logoХапоэль Тель-Авив
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