Кеньон Мартин: «Джеймсу Хардену нужно сосредоточиться на наборе очков, а не на организации атак»
Кеньон Мартин высказался о роли Джеймса Хардена в «Клипперс».
«Является ли Джеймс Харден чертовски классным шутером? Да. Ему придется полагаться на бросок больше, чем на проход. Так что, я думаю, ему нужно чаще играть без мяча, потому что им нужно, чтобы он набирал очки. Он тратит много энергии, когда играет с мячом, пытается делать свое дело и играть на партнеров, пока Кавай отсутствует.
Главный вопрос сейчас – станет ли Джеймс Харден больше скорером, чем организатором. Будет ли он набирать 19-20 очков и 10-11 передач, или он будет набирал 26 очка и 5 передач?» – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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