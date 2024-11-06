Кеньон Мартин: «Джеймсу Хардену нужно сосредоточиться на наборе очков, а не на организации атак»

Кеньон Мартин высказался о роли Джеймса Хардена в «Клипперс».

«Является ли Джеймс Харден чертовски классным шутером? Да. Ему придется полагаться на бросок больше, чем на проход. Так что, я думаю, ему нужно чаще играть без мяча, потому что им нужно, чтобы он набирал очки. Он тратит много энергии, когда играет с мячом, пытается делать свое дело и играть на партнеров, пока Кавай отсутствует.

Главный вопрос сейчас – станет ли Джеймс Харден больше скорером, чем организатором. Будет ли он набирать 19-20 очков и 10-11 передач, или он будет набирал 26 очка и 5 передач?» – сказал бывший игрок НБА .