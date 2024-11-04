Управленец НБА: «Наггетс» загонят Йокича, если он продолжит столько играть»

Менеджер клуба НБА считает, что на Николу Йокича ложится чрезмерная нагрузка.

29-летний центровой «Денвера » в 6 матчах на старте сезона проводит на площадке в среднем по 37 с половиной минут, набирая 29,8 очка, 12,3 подбора и 9,8 передачи за игру.

«Наггетс» идут 10-ми с результатом 3-3.

«Денвер» может добиться успеха, только если Джамал Мюррэй будет в полном порядке. Джокер – лучший игрок мира, но «Наггетс» загонят его, если он продолжит столько играть», – сказал управленец во время общения с ESPN.