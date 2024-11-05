Никола Йокич набрал 28+14+13 за 38 минут, «Денвер» одолел «Торонто»

Никола Йокич продолжает играть на максимуме .

Звездный центровой «Денвера » набрал 28 очков, 14 подборов и 13 передач за 38 минут в домашнем матче с «Торонто » (121:119).

У серба 10 из 22 с игры и 7 потерь. Для него это третий трипл-дабл в последних четырех встречах.

«Наггетс» играли без Джамала Мюррэя, Аарон Гордон травмировался на первых минутах. За 5:45 до завершения встречи команда уступала «-11».