Стив Смит: «Яннису Адетокумбо нужно настаивать на обмене, если он хочет выиграть еще один титул»

Стив Смит критически относится к состоянию «Бакс».

«Не думаю, что они возьмут еще перстни в нынешнем виде. Яннису Адетокумбо нужно настаивать на обмене, если он хочет выиграть еще один титул.

Если бы я был тренером «Бакс», я бы попробовал Янниса на позиции центрового. Как бы я ни любил Брука Лопеса , ему лучше выходить со скамейки. В основе должны быть Яннис и Бобби Портис . Это сделает их сильнее в защитном и атакующем планах. Это дало бы им более высокий ритм, больше очков.

За исключением Эмбиида и, может быть, Йокича , вряд ли есть кто-то, кто сможет доминировать над Яннисом на 5-й позиции», – заключил бывший баскетболист.