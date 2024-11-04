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Стив Смит: «Яннису Адетокумбо нужно настаивать на обмене, если он хочет выиграть еще один титул»

Стив Смит критически относится к состоянию «Бакс».

«Не думаю, что они возьмут еще перстни в нынешнем виде. Яннису Адетокумбо нужно настаивать на обмене, если он хочет выиграть еще один титул.

Если бы я был тренером «Бакс», я бы попробовал Янниса на позиции центрового. Как бы я ни любил Брука Лопеса, ему лучше выходить со скамейки. В основе должны быть Яннис и Бобби Портис. Это сделает их сильнее в защитном и атакующем планах. Это дало бы им более высокий ритм, больше очков.

За исключением Эмбиида и, может быть, Йокича, вряд ли есть кто-то, кто сможет доминировать над Яннисом на 5-й позиции», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoМилуоки
logoБрук Лопес
logoЯннис Адетокумбо
logoДжоэл Эмбиид
logoНикола Йокич
logoБобби Портис
Стив Смит
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