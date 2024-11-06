Эксперт ESPN о Егоре Демине: «Лучший иностранный игрок в Прово со времен Крешимира Чосича»

Фрэн Фраскилла высоко оценил дебют Егора Демина в NCAA.

«Лучший иностранный игрок в Прово со времен Крешимира Чосича, хотя мой друг Джонатан Тавернари был довольно хорош», – написал бывший тренер, ныне эксперт ESPN по студенческому баскетболу Фрэн Фраскилла.

Крешимир Чосич – бывший хорватский центровой, выступавший за университет Бригама Янга с 1970 по 1973 год. Джонатан Тавернари – бывший бразильский защитник, игравший за BYU с 2006 по 2010 год.