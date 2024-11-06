«Мэджик из Москвы». В дебюте за BYU Егор Демин устроил мастер-класс по передачам
Сегодня ночью Егор Демин начал свой первый сезон в NCAA. Университет Центральный Арканзас нельзя назвать серьезным соперником, но российский защитник сразу же произвел очень позитивное впечатление – сделал дабл-дабл (18+11), установил рекорд по передачам для новичка своего колледжа, очевидно поднимал на несколько уровней атаку и помог своим партнерам запечатлеть увесистую подборку хайлайтов.
Что понравилось:
● агрессивность в атаке.
Демин брал на себя много бросков и не боялся показаться нескромным – у него 13 попыток с игры, максимум для этого матча, который выдали три игрока в обеих командах. Сразу стало понятно, что Демин – лидер, которому позволяется абсолютно все.
«Он уникальный игрок. Сегодня мы увидели, как он может играть более агрессивно как атакующий игрок, – пояснил настрой Демина главный тренер Кевин Янг. – Вчера на тренировке мы с ним обсуждали, как важно, чтобы он принимал правильные решения. В выставочном матче правильное решение – это не бросать, а пасовать. Сегодня он увидел возможности для атаки – они обходили заслоны снизу, он заставил их заплатить за это. То, как он умеет пасовать – это уникальная способность. Что интересно, он может играть, отталкиваясь от того, что дает защита. Он приспосабливается под них».
● хорошая реализация.
Бросок – то, что не всегда было стабильно у Демина в «Реале». И при впечатляющем числе попыток порадовало, что у него безупречная линейка: 7 из 13 с игры, 4 из 7 с дуги.
Здесь не все идеально: разыгрывающий смазал несколько попыток со средней и свой единственный штрафной бросок. К сожалению, атак сходу было совсем мало, а именно в этом он должен был прибавить за лето. Но это все забылось благодаря двум компонентам: 1) Демин наказывал соперника за то, что они обходили пик-н-роллы со стороны кольца, трехочковыми после степбэков, 2) и смело бросал трехи с дистанции НБА, не доходя несколько шагов до линии.
● игра в пас.
Передачи – то, благодаря чему Демин смотрелся человеком с другой планеты, и то, благодаря чему атака BYU была недоступна не то что для сдерживания, а просто для понимания оппонентам. В итоге Демин раздал 11 передач, но если бы его партнеры реализовывали открытые из угла, попадали из-под кольца или вообще ждали от него пас в каждый момент, то их могло бы быть и больше 20.
Понятно, что лучшие вошли в хайлайты: парашюты с середины площадки, набросы на Кэнона Кэтчингса, загогулины на дугу из пик-н-роллов.
Однако едва ли не лучшее осталось за кадром – переводы в быстрые переходы через всю площадку, скидки из центра зоны, которую его команда разрушала с его помощью, и трассирующие пасы на слабую сторону.
В этой игре Демин представил весь набор из арсенала Тайриза Халибертона. И переломный момент в матче наступил после того, как он отдохнул в середине первой половины, получил соответствующие инструкции от штаба и вышел уничтожать зонные построения Центрального Арканзаса.
● активность в защите.
Демин не очень проявил себя на своей половине один в один – ни против маленьких, ни против опытного синиора Элайаса Кэйто.
И все же, когда ему не приходилось отбиваться напрямую, его габариты и активность очень помогали: именно благодаря этому он совершил 4 перехвата и несколько раз после них убежал в контратаки.
Рост и размер рук – неоспоримое преимущество, когда BYU экспериментировал с прессингом и зоной.
Что не понравилось:
● погрешности в защите.
Их хватало.
И явные – когда Демин несколько раз упускал Кэйто, позволял ему себя продавить в посте или слишком рискованно шел на перехват и терял позицию.
И общекомандные – BYU в целом слабовато начал на своей половине и очень несогласованно разменивался. И Демин, не очень уверенно чувствующий себя против маленьких игроков, тут слишком уж бросался в глаза.
Слишком часто его намеренно выцеливали.
Понятно, что в матче, где разница между командами составила 40 очков, к этому странно привлекать внимание. Однако, возможно, это вообще самое важное, что стоит вынести: как раз с проблемы несогласованных разменов начал свою пресс-конференцию Кевин Янг. И позиционные ошибки Демина они наверняка будут разбирать в первую очередь.
● то ли усталость, то ли расслабленность на последних минутах.
Янг вернул Демина на паркет, когда разница перевалила за 35 очков. И как раз тут защитник позволил себе первые небрежности – он слишком уж откровенно пытался набросить под щит, хотя там собралась толпа (это не зафиксировали как потерю), затем потерял мяч, что привело к быстрому ответу (Демин не успел накрыть соперника и нарушил на нем правила), после этого чудом не упустил мяч на ведении.
Вот это точно нельзя считать показательным. Однако потеря, пусть даже одна, подпортила статистический протокол. 11 передач и 0 ошибок смотрелись бы эффектнее.
Конечно, Центральный Арканзас не показался оппонентом, заслуживающим доверия, но люди, следящие за NCAA, например, обозреватель The Athletic Тони Джонс отнеслись к такому дебюту Егора Демина очень серьезно. «Если Демин продолжит в том же духе, то будет претендовать на топ-7 драфта».
Фото: Gettyimages.ru/Chris Gardner