«Егор показал еще раз: он все видит». Евгений Сорокин разобрал дебют Демина в NCAA

Евгений Сорокин разобрал дебют Егора Демина в NCAA.

«Егор с порога американского студенческого баскетбола приучает своих визави: пройти пик-н-рол низом с ним не получится, он будет сразу подниматься и атаковать из-за дуги. Кстати говоря, как видно на видео, уважать придется ни только самого Егора, а еще и его партнеров, потому что любой читтинг при прохождении заслонов будет неминуемо наказан российским плеймейкером.

Европейский баскетбол приучил Егора безошибочно читать положение защитников на сильной и слабой сторонах, видеть перемещения и насыщение «краски» защитниками, а главное знать, что делать в той или иной ситуации. Соперникам Демина, принявшим решение страховать своих партнеров, когда мяч в руках Егора, придется дисциплинированно попадать в тайминг, иначе передача на периметр не заставит себя долго ждать.

Все ситуации, при которых защитник игрока без мяча потерял концентрацию и упустил нападающего за спину, будут приводить к набранным очкам. Этой ночью Егор показал еще раз: он все видит.

Быстрый первый шаг и внушительный размер вкупе с уверенным владением мячом не позволят соперникам пропускать Егора в проходы в его сильную, правую руку. Когда есть возможность пройти вправо, Егор будет ей пользоваться, а эффективность у данных моментов будет максимальная.

Помимо того, что низом заслоны не пройти и читтинг с партнерами на периметре не работает, так еще и на дуге от Егора отходить не рекомендуется, потому что дистанция дальнего броска уровня НБА уже освоена» – передает слова ассистента главного тренера МБА-МАИ «Перехват».

Во вторник университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50. 18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.