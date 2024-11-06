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Владимир Демин о дебюте Егора в NCAA: «Самое главное – это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU»

Отец Егора Демина рассказал о дебюте сына в NCAA и адаптации в США.

— Ваши впечатления от игры Егора с «Арканзасом»?

— Очень приятные. Мы долго ждали этого дебюта. Был сложный процесс в плане получения допуска к играм NCAA, который разрешился буквально две недели назад. К тому же новое место, новые партнеры и в принципе другой баскетбол. Понятно, что у него было достаточно времени, чтобы адаптироваться. Были предсезонные игры. Одна была закрытая, другая публичная. Тогда он отыграл не очень результативно, нащупывал свою игру...

И самое главное, что хочется отметить про дебют в NCAA, — это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU Cougars. Максимальное время с мячом, контроль игры, контроль темпа, управление командой голосом. Это то, чего мы хотели и желали при выборе команды в NCAA. Скажу больше: это то, о чем мы могли только мечтать.

— Как проходит процесс его адаптации в США?

— Вообще в BYU Cougars очень позитивная атмосфера. Егор постоянно отмечает доброжелательность местных жителей, их открытость, желание помочь, поддержать. Также он получает много внимания от медиаслужбы клуба, которая уделяет ему много внимания и максимально вовлекает во все процессы, помогает развивать социальные сети. То же самое касается и партнеров по команде, которые быстро прониклись к нему уважением. Это и школа «Реала», и, как я уже говорил, влияние на игру. Егор, грубо говоря, является распределителем мяча, «подкармливая» снайперов и «больших» идеальными передачами. Почти в каждом интервью они отмечают, что он очень командный игрок, и счастливы, что такой человек есть в их коллективе.

Во вторник университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50. 18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

Отец Егора, Владимир Демин, является бывшим игроком «Химок» и «Урал-Грейт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoNCAA
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
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