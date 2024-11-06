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Отец Егора Демина: «Модель тренера BYU выстроена под конкретного игрока»

Отец Егора Демина отметил, что вся игра BYU выстроена вокруг россиянина.

«Большое счастье, что он прошел школу «Реала», оказался в нужное время в нужном месте. Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнеры. Все совпало. Это была лучшая позиция для Егора и для команды, которой он приносил очень много пользы. Изначально с детства он играл разыгрывающего. Его не надо было ломать.

Что касается NCAA, то обычно там на позиции первого номера играют быстрые, атлетичные темнокожие парни. Это стандартная история для любой команды NCAA. Редко увидишь большого игрока на задней линии. И мы переживали, что может возникнуть ситуация, когда его задвинут на другую позицию. Но первая официальная игра показала, что никаких вопросов относительно его позиции не стоит. Он полностью управляет командой, вся игра выстроена вокруг него. Все пик-н-роллы, все комбинации сделаны таким образом, чтобы он со своим размером, своими возможностями создавал ситуацию для атаки. То есть модель тренера выстроена под конкретного игрока. Это очевидно.

Поэтому у Егора сейчас максимальный карт-бланш, максимальное количество времени. Правда, у BYU Cougars сейчас травмирован еще один игрок задней линии. Неплохой, быстрый парень. Без размера, но крепкий игрок», – рассказал отец Егора Демина.

Во вторник университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50. 18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

Отец Егора, Владимир Демин, является бывшим игроком «Химок» и «Урал-Грейт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoNCAA
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
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