Эксперт Тони Джонс: «Если Демин продолжит в том же духе, будет претендовать на Топ-7 драфта»

Эксперт Тони Джонс остался под впечатлением от игры Егора Демина.

«Если Демин продолжит в том же духе, то будет претендовать на Топ-7 драфта.

Он очень хорош», – написал журналист The Athletic.

18-летний россиянин во вторник набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

Университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50.