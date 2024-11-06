Крис Миддлтон: «Чувствую себя хорошо, просто недостаточно хорошо, чтобы играть»

Крис Миддлтон не готов назвать сроки своего возвращения в строй.

«Я чувствую себя хорошо, просто недостаточно хорошо, чтобы играть, вот и все.

Это все, что я могу сказать на данный момент. Работаю над тем, чтобы вернуться на площадку. Чувствую себя все лучше и лучше с каждым днем, просто недостаточно хорошо, чтобы играть», – сказал форвард «Милуоки ».

По данным инсайдера Шэмса Чарании, сроки возвращения Миддлтона не установлены. В это межсезонье форвард перенес операции на обеих лодыжках.