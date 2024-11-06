0

Крис Миддлтон: «Чувствую себя хорошо, просто недостаточно хорошо, чтобы играть»

Крис Миддлтон не готов назвать сроки своего возвращения в строй.

«Я чувствую себя хорошо, просто недостаточно хорошо, чтобы играть, вот и все.

Это все, что я могу сказать на данный момент. Работаю над тем, чтобы вернуться на площадку. Чувствую себя все лучше и лучше с каждым днем, просто недостаточно хорошо, чтобы играть», – сказал форвард «Милуоки».

По данным инсайдера Шэмса Чарании, сроки возвращения Миддлтона не установлены. В это межсезонье форвард перенес операции на обеих лодыжках.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Milwaukee Journal-Sentinel
травмы
logoМилуоки
logoНБА
logoКрис Миддлтон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс о «Милуоки»: «Лейкерс» со Среднего Запада. И в отличие от них, у «Бакс» нет ресурсов для исправления ситуации»
17сегодня, 12:11
Чендлер Парсонс: «Стив Керр сделал то, что еще предстоит сделать Доку Риверсу – внес коррективы»
7сегодня, 09:39
«У Янниса есть кровь на руках». Кендрик Перкинс считает Адетокумбо ответственным за неудачи «Милуоки»
16сегодня, 08:44
Галерея нервных концовок: Сабонис вырвал победу у «Хит», Дюрэнт оставил «Филадельфию» на дне. Главное за день в НБА
9вчера, 19:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владимир Демин о дебюте Егора в NCAA: «Самое главное – это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU»
38 минут назад
«Вы смотрели НБА в последнее время?» Майкл Купер считает, что желание Джо Маззуллы о драках может исполниться
448 минут назад
Еврокубок. «Арис» – «Валенсия», «Будучность» встретится с «Ульмом» и другие матчи
сегодня, 13:18
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» встретится с «Пармой»
сегодня, 13:12
Билл Симмонс о «Милуоки»: «Лейкерс» со Среднего Запада. И в отличие от них, у «Бакс» нет ресурсов для исправления ситуации»
17сегодня, 12:11
Андре Роберсон близок к переходу в «Виллербан»
2сегодня, 12:01
Лонни Уокер дебютирует за «Жальгирис» в матче с «Баварией» в четверг
3сегодня, 11:35
Майкл Купер раскритиковал распределение нагрузки: «Я вырубился, мне наложили 21 шов и выковыривали куски дерева из башки. Потом я вернулся играть»
12сегодня, 11:11
Представитель Майкла Джордана опровергла информацию о том, что 6-кратный чемпион НБА поддержал Дональда Трампа на президентских выборах
4сегодня, 10:48
Димитрис Итудис может возглавить тель-авивский «Хапоэль»
сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Егор показал еще раз: он все видит». Евгений Сорокин разобрал дебют Демина в NCAA
15 минут назад
Будущее NBA TV остается неопределенным
сегодня, 13:33
Джонатан Мотли покидает тель-авивский «Хапоэль»
1сегодня, 11:51
Стефанос Дедас о Мотли: «Сейчас его нет в моих мыслях, но «Хапоэлю» нужен кто-то в «краске». Посмотрим»
сегодня, 10:03
Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Дертоной»
сегодня, 09:44
Григорий Тучков о матче с «Локо»: «Парма» готова дать бой одному из лидеров чемпионата»
сегодня, 08:22
Кавай Ленард точно не сыграет на этой неделе
7сегодня, 07:49
Чарльз Баркли: «Благодаря совету Джордана получил от Nike в 10 раз больше денег»
5сегодня, 07:39
Ивица Зубац о Вембаньяме: «Когда ты в «краске», единственное, что можно сделать – поставить через него»
10сегодня, 07:32
Алекс Тайус стал игроком «Варезе»
2сегодня, 07:18