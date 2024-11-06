«У Янниса есть кровь на руках». Кендрик Перкинс считает Адетокумбо ответственным за неудачи «Милуоки»

Кендрик Перкинс считает Янниса во многом ответственным за неудачи «Бакс».

По мнению эксперта ESPN, неудачно стартовавшая в новом сезоне команда (1-6) выстраивалась с учетом предпочтений звездного форварда.

«Яннис – тот, кто застелил себе постель. Теперь он тот, кто должен в ней лежать.

Увольнения Буденхольцера и Гриффина принесли больше плохого, чем хорошего. Они уволили парня, с которым выиграли чемпионат? А потом, внезапно, вы расстаетесь с Гриффином.

Яннис спровоцировал переход Дэмиана Лилларда и расставание с Дрю Холидэем. Вот в чем вопрос: есть ли у Янниса кровь на руках? Абсолютно, еще как», – утверждает бывший игрок НБА .