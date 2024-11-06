«У Янниса есть кровь на руках». Кендрик Перкинс считает Адетокумбо ответственным за неудачи «Милуоки»
Кендрик Перкинс считает Янниса во многом ответственным за неудачи «Бакс».
По мнению эксперта ESPN, неудачно стартовавшая в новом сезоне команда (1-6) выстраивалась с учетом предпочтений звездного форварда.
«Яннис – тот, кто застелил себе постель. Теперь он тот, кто должен в ней лежать.
Увольнения Буденхольцера и Гриффина принесли больше плохого, чем хорошего. Они уволили парня, с которым выиграли чемпионат? А потом, внезапно, вы расстаетесь с Гриффином.
Яннис спровоцировал переход Дэмиана Лилларда и расставание с Дрю Холидэем. Вот в чем вопрос: есть ли у Янниса кровь на руках? Абсолютно, еще как», – утверждает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
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