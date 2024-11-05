Галерея нервных концовок в НБА: Сабонис вырвал победу у «Хит», Дюрэнт оставил «Филадельфию» на дне

Сегодня в НБА сыграли вообще все. И в пяти матчах ничего не было понятно до самых последних секунд.

Сабонис – с победным за 0,7 секунды за сирены

«Хит» вели +15 к большому перерыву, но как раз этой паузы хватило «Сакраменто», чтобы покричать друг на друга и несколько взбодриться. В третьей четверти «Кингс» вынесли оппонента 37:17, в этом сезоне «Хит» проиграли третьи четверти на домашней арене со счетом 71:137 и уже второй раз с разницей в 20 и более очков.

Ввиду такого позора Джимми Батлер даже напрягся в четвертой четверти – он набрал 15 из своих 27 очков и по-хорошему обеспечил своим победу: за минуту до конца «Хит» повели «+5». Однако это все было нейтрализовано в один момент: судьи разглядели касание Тайлера Хирро на Дерозане, благодаря чему тот сделал 4 очка в одном владении.

«Сакраменто» вырвал победу почти случайно. Деаарон Фокс взял ответственность на себя, но промахнулся со средней. Двух оставшихся секунд Домантасу Сабонису хватило, чтобы вырвать свой 16-й подбор в противоборстве с тремя оппонентами, на мгновение зафиксировать мяч и послать его в кольцо через Бэма Адебайо.

«Сакраменто» выиграл в Майами лишь 6 встречу из 37.

Гарлэнд перестрелял Лилларда в Кливленде

«Кэвз» повторили клубный рекорд, установленный в сезоне-1975/76 – начали год с 8 побед подряд. До этого лишь «Сиэтл»-1978 выступал так же успешно при условии, что ни один игрок в команде не проводит больше 30 минут.

Несмотря на отсутствие Янниса, «Бакс» на равных сражались с самой горячей командой сезона, но уступили как раз в «Дэйм-тайм».

Это была вторая игра между соперниками за последние 3 дня.

«Милуоки» вел 8 очков за 6 минут до сирены, но проиграл последние минуты со счетом 8:18. «Бакс» стали еще более предсказуемыми: после того как Бобби Портис испортил несколько владений, промазав под кольцом, все атаки пошли через Дэмиана Лилларда. «Кэвз» же показали себя еще более вариативными: Митчелл набрал в четвертой четверти 1 очко, Эван Мобли – 3, но лидерские обязанности без проблем подхватили другие.

Лиллард в итоге наошибался – потерял мяч, заступив на свою половину за 56 секунд, попал под блок Джарретта Аллена. Защитник вроде бы провел отличный матч (36 очков, 7 передач, 11 из 22), но, на самом деле, отчасти способствовал поражению своей команды 8 потерями – его всю дорогу ловили в ловушки, что приводило к быстрым атакам «Кливленда».

Дариус Гарлэнд же предстал лучшей версией Лилларда и Митчелла вместе взятых – удачно атаковал сам, как из-за дуги, так и находя коридоры под щит, и разыгрывал гроссмейстерские пик-н-роллы с Алленом. У него 39 очков, 15 из 22, 7 из 11 из-за дуги, 8 передач.

У «Бакс» шестое поражение подряд. С 1970 года 150 команд начинали с 1-6 и хуже, только 12 из этих команд оказывались в плей-офф, у пяти из них – меньше 50% побед, ни одна не выиграла больше 47 матчей.

Кевин Дюрэнт отнял надежду у «Филадельфии»

«76-е» добыли себе 9-очковое преимущество за 5 минут до сирены, но этого оказалось недостаточно, учитывая, что на противоположной стороне фигурировал Кевин Дюрэнт.

«Финикс» попал на 10 трехочковых меньше, увидел едва ли не худший матч в карьере Девина Букера (3 из 18), проиграл по вкладу резервистов (34:45). Даже очевидное преимущество в габаритах «Санс» не слишком помогло: они собрали на 5 отскоков больше, но легкая пятерка «76-х» с Ябуселе в качестве центрового была едва ли не основным доводом в пользу хозяев.

И тут наступили решающие минуты.

За это время чаще всего на наконечнике атаки у «Филадельфии» оказывался Гершон Ябуселе, который как раз назло начал сбоить.

На другой же половине все было предельно понятно: когда ему не мешали партнеры, Кевин Дюрэнт забирал мяч и просто решал – бомбил через руки со средней, и низкорослый состав «76-х» ничего не мог этому противопоставить – 6 из 8 с игры. В решающий момент он остался против того же Ябуселе и отправился под кольцо, где его никто уже не встретил.

На последних секундах отвечать Дюрэнту захотел Пол Джордж, видимо, на правах самого заслуженного. Это было странно при наличии Тайриза Макси. Звездный форвард дебютировал в этом матче и пока смотрелся не вполне готовым – у него 6 потерь, 4 из 14 с игры, проблема с фолами в первой половине. Вышло предсказуемо: он не осмелился лезть под щит, нашел пространство на средней дистанции и пробил в дужку.

«Денвер» вымучил очередную победу, против «Торонто»

«Рэпторс» вели 14 очков в третьей четверти и сохраняли 11-очковое преимущество на старте четвертой. И тут в течение 23 секунд два фола – 5-й и 6-й – получил лидер «Торонто» Якоб Пелтль, набравший 24 очка и 11 подборов и хорошо пихавшийся с Йокичем.

Оставшиеся минуты «Денвер» выиграл со счетом 14:8. Никола Йокич сделал красивый трипл-дабл – 28+14+13, а его партнеры все же отблагодарили его в конце: Браун и Пэйтон завалили по трехочковому, Строутер продрался под щит, а Расселл Уэстбрук заблокировал Агбаджи и оказал достаточное сопротивление против Ар Джей Барретта, чтобы тот не попал три под сирену.

С дуги у «Наггетс» по-прежнему все неважно, но зато они нащупали новый способ побеждать – собрали 38 штрафных и посадили «Торонто» на фолы.

«Эта цифра дарит оптимизм, – сказал Майкл Мэлоун. – Исторически мы очень, очень редко выходим на линию. И в этом году мы показываем невероятный прогресс в данном аспекте».

«Мемфис» так и не попал в концовке

У «Гризлис» в матче с «Бруклином» нашелся неожиданный герой: новичок Зак Иди задоминировал всех в посте, попав 11 из 12 и набрав 25 очков и 12 подборов.

К сожалению, сейчас не 1999-й.

Поэтому шансы на победу при реализации 8 из 30 трехочковых были невелики. У «Мемфиса» не было Бэйнса и Смарта, а основными причинами поражения стали Санти Альдама, 0 из 6 с дуги, и Джейлен Уэллс, 0 из 5.

Благодаря им все удивительные пируэты Джа Морэнта получились вроде как и бессмысленными.

За минуту до конца команды были рядом – 101:101.

И тут Кэм Томас создал трехочковую атака для Финни-Смита, а Деннис Шредер обошел Зака Иди.

И попадание Джарена Джексона от забора, и заключительный трехочковый от Санти Альдамы выглядели уже жестами отчаяния.

Фото: East News /AP Photo/Ross D. Franklin, AP Photo/Sue Ogrocki; Gettyimages.ru /Carmen Mandato