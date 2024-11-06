Билл Симмонс о «Милуоки»: «Лейкерс» со Среднего Запада. И в отличие от них, у «Бакс» нет ресурсов для исправления ситуации»

Билл Симмонс поделился мнением о «Милуоки».

«По сути, это «Лейкерс » со Среднего Запада. У них шикарный «большой», у них есть стареющая и нацеленная на атаку звезда, которая не играет в защите. У них нет никого в команде, кто мог бы играть в защите, и у них нет скамейки. В отличие от «Лейкерс», у «Бакс» нет ресурсов для исправления ситуации.

Я не вижу, как они могут внести коррективы и что-то изменить. Они ужасны с точки зрения защиты. Из матча в матч в решающий момент они играют парнями, которых не выпустили бы на площадку в тех же «Тандер» или «Селтикс», – заявил эксперт.