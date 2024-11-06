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Чендлер Парсонс: «Стив Керр сделал то, что еще предстоит сделать Доку Риверсу – внес коррективы»

Чендлер Парсонс отдал должное главному тренеру «Уорриорз» Стиву Керру.

Эксперт считает, что «Милуоки» Дока Риверса должен последовать этому примеру.

«Уорриорз» достаточно хороши, чтобы продолжать выигрывать. 6-1 – это, конечно, шок. Но у них есть нечто нематериальное, что им помогает. У них глубокий состав. На скамейке запасных Подземски, Муди, Андерсон, Луни. Мне понравилось, что они перевели Кумингу на скамейку запасных, когда поняли, что у него не получается в стартовом составе.

Стив Керр сделал то, что еще предстоит сделать Доку Риверсу – подкорректировал состав и внес общие изменения уже по ходу сезона, когда у них возникли трудности. Мне кажется, «Милуоки» стоит смотреть не дальше «Голден Стэйт» и примерно повторить то, что они сделали со своей ротацией, и изменить неприятную для себя ситуацию», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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