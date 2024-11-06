Джоэл Эмбиид дисквалифицирован на три матча за стычку с журналистом
Джоэл Эмбиид дисквалифицирован на три матча.
НБА дисквалифицировала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на три матча за стычку с журналистом в раздевалке после игры, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Эмбиид толкнул обозревателя The Philadelphia Inquirer Маркуса Хэйса после проигранного матча с «Мемфисом» (107:124). Игрок был недоволен журналистом, написавшим колонку, в которой мимоходом упоминались погибший брат баскетболиста и названный в его честь сын Артур.
Эмбиид пропускает начало сезона из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что центровой может вернуться в строй в среду в матче против «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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