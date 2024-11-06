Джоэл Эмбиид дисквалифицирован на три матча за стычку с журналистом

Джоэл Эмбиид дисквалифицирован на три матча.

НБА дисквалифицировала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на три матча за стычку с журналистом в раздевалке после игры, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Эмбиид толкнул обозревателя The Philadelphia Inquirer Маркуса Хэйса после проигранного матча с «Мемфисом» (107:124). Игрок был недоволен журналистом, написавшим колонку, в которой мимоходом упоминались погибший брат баскетболиста и названный в его честь сын Артур.

Эмбиид пропускает начало сезона из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что центровой может вернуться в строй в среду в матче против «Клипперс».