Лу Уильямс о ситуации с Джоэлом Эмбиидом: «Репортер перешел черту, говоря о наследии и при этом используя близких в качестве аргумента»

Лу Уильямс поддержал Джоэла Эмбиида.

«Я провел в «Филадельфии» первые 7 лет моей карьеры. Это было одним из лучших возможных вариантов, потому что помогло мне нарастить толстую кожу. Помогло понять лигу.

Фанатская база очень тесно интегрируется с городскими командами. И порождает культуру, в которой они требуют ответственности от всех участников процесса, которые влияют на результат, особенно в негативном смысле.

Джоэл Эмбиид соответствующим образом ответил на действия в свой адрес. Он должен быть способен защитить себя. Он описал все, через что прошел, чтобы дать клубу возможность быть успешным.

Когда пишешь материал таким образом и упоминаешь семью, особенно умерших, ты переходишь черту. Когда ты говоришь о наследии и используешь близких, имеющих сентиментальное значение людей в качестве аргумента. Мы перешли черту между сферой развлечений и жизнью. Ситуация стала слишком реальной. Эмбиид серьезно отнесся к ней, и случилось то, что случилось.

Не хочу провоцировать насилие, но иногда нужно разъяснить некоторые вещи. Нельзя всегда прятаться за своим ноутбуком.

Журналисты думают, что общественное негативное мнение дает им право говорить все, что угодно. Но нет, это его погибший брат. Этот человек пришел из нищеты, построил карьеру, сделал состояние для своих потомков, сможет поддерживать сообщества от имени своего брата, он уже оставил наследие», – заявил бывший баскетболист.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вступил в конфликт с репортером и толкнул его в раздевалке после матча.