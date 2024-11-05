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Джоэл Эмбиид может вернуться в среду в матче против «Клипперс»

Джоэл Эмбиид может сыграть в предстоящем матче против «Клипперс».

По словам источников из команды, «Филадельфия» надеется, что центровой Джоэл Эмбиид сможет сыграть в среду в гостевом матче против «Клипперс», сообщает The Athletic.

Эмбиид недавно начать участвовать в двусторонках 5 на 5, много тренировался перед матчем против «Финикса» и, как ожидается, примет участие в индивидуальных тренировках во вторник в Лос-Анджелесе.

Центровой пропустил первые шесть матчей сезона из-за травмы колена. «Сиксерс» занимают предпоследнее место в Восточной конференции с результатом 1-5.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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