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Энтони Дэвис: «В одном матче мы – лучшая команда лиги, в другом – я даже не знаю, кто мы»

Энтони Дэвис раскритиковал «Лейкерс» после поражения от «Детройта».

«Сейчас мы просто две разные команды. В одном матче мы команда, которая доказала, что может быть одной из лучших команд в лиге. В другом – мы команда, которая — я даже не знаю, кто мы.

Так что нам просто нужно стать лучше. Нам нужно провести вместе все 48 минут, мы не можем продолжать в том же духе, если хотим чего-то добиться в этом сезоне», – сказал центровой «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДетройт
logoЛейкерс
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
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