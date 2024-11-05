Энтони Дэвис: «В одном матче мы – лучшая команда лиги, в другом – я даже не знаю, кто мы»
Энтони Дэвис раскритиковал «Лейкерс» после поражения от «Детройта».
«Сейчас мы просто две разные команды. В одном матче мы команда, которая доказала, что может быть одной из лучших команд в лиге. В другом – мы команда, которая — я даже не знаю, кто мы.
Так что нам просто нужно стать лучше. Нам нужно провести вместе все 48 минут, мы не можем продолжать в том же духе, если хотим чего-то добиться в этом сезоне», – сказал центровой «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости