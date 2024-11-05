Джей Джей Редик: «Мы все разочарованы»

Джей Джей Редик прокомментировал гостевое поражение от «Детройта».

«Мы все разочарованы.

Если нам что-то и нужно сделать, так это начинать матч с большей гордостью в защите. Сегодня утром мы говорили о том, что этот «Детройт » сильно отличается от команды прошлого сезона. Они играют очень жестко, двигают мяч вверх-вниз, заставляют соперника играть позиционную защиту, и я думаю, что мы очень хорошо старались и боролись во второй половине.

Третья четверть в обороне была в некотором роде просто образцовой. Сыграли не идеально, но очень старались», – сказал главный тренер «Лейкерс ».