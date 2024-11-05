«Приземлился на то самое место, которое меня убивает». Энтони Дэвис усугубил травму стопы
Форвард «Лейкерс», набравший 37 очков в матче с «Детройтом» (103:115), был обследован после матча в связи с усугублением травмы левой стопы в четвертой четверти.
«Я поговорю со своим специалистом и выясню, что именно происходит. Эта история тянется с лета, при этом моя цель – быть на паркете в каждой игре. Случилось так, что я приземлился прямо на то самое место, которое меня убивает. Так что мы разберемся», – заявил Дэвис после матча.
Источники сообщили ESPN, что Дэвис все еще может сыграть с «Мемфисом» в среду, когда у калифорнийцев завершится выездное турне. Отмечается при этом, что проблема со стопой преследовала звездного игрока с конца прошлого сезона до Олимпиады в Париже, и не решилась к старту нового чемпионата.
«Лейкерс» будут отслеживать состояние Дэвиса в ежедневном режиме.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий