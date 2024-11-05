Джейсон Тейтум: «В детстве был поклонником Кобе. Всегда хотел играть за «Лейкерс»
Джейсон Тейтум был огорчен, что «Лейкерс» не заинтересовались им перед драфтом.
«У «Лейкерс» был 2-й пик, и было похоже, что Лонзо Болл будет выбран под 2-м номером. «Селтикс» на тот момент принадлежал 1-й пик. Они приехали посмотреть на меня в Финикс. Кто-то из фронт-офиса «Селтикс» сказал: «Эй, это один из лучших просмотров, которые мы когда-либо видели. У нас 1-й пик, мы, вероятно, не выберем тебя».
В детстве я был поклонником Кобе. Я всегда хотел играть за «Лейкерс». Мне было обидно, что у них был 2-й пик, но они даже не думали о том, чтобы выбрать меня. «Лейкерс» не приходили посмотреть, как я тренируюсь», — рассказал форвард «Бостона».
«Бостон» обменял первый номер драфта 2017 года на третий пик, который клуб использовал для выбора Тейтума.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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