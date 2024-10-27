Стивен Джексон: «Тим Данкан должен быть в Топ-5 всех времен»

Стивен Джексон считает Тима Данкана одним из величайших игроков в истории.

«Тим Данкан определенно входит в мой список величайших игроков.

Как его может не быть там? Вы только посмотрите на его объем работы и на то, чего он добился как тяжелый форвард. Он должен быть в Топ-5 всех времен», – сказал бывший игрок НБА .