Стивен Джексон: «Тим Данкан должен быть в Топ-5 всех времен»
Стивен Джексон считает Тима Данкана одним из величайших игроков в истории.
«Тим Данкан определенно входит в мой список величайших игроков.
Как его может не быть там? Вы только посмотрите на его объем работы и на то, чего он добился как тяжелый форвард. Он должен быть в Топ-5 всех времен», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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